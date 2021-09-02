Larry Ramos se quitó el grillete y escapó; FBI ya lo busca.

Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, escapó de su arresto domiciliario.

El empresario colombiano y pareja de Ninel Conde, Larry Ramos, se encuentra prófugo de la justicia al romper el grillete de la policía, reveló José Moncada.

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Efectivamente el FBI se comunicó conmigo a eso del mediodía, informándome que por medidas de seguridad de que el señor Larry Ramos había roto el grillete de seguridad y se había dado a lo fuga, en ese momento, inmediatamente se empezó la búsqueda y captura del señor Larry Ramos y todas las medidas de seguridad tanto para mis hijos, como para mi persona que estamos cerca de donde vive el señor Larry Ramos

El joven de origen nicaragüense explica porque las autoridades le han puesto seguridad ante la fuga de Larry Ramos.

La génesis de la huida de Larry, es porque lo notifican de la corte a una audiencia, en esa audiencia le van a levantar la medida pre-cautelar de libertad condicional y lo iban a meter a la celda por haber violado la libertad condicional, al haber propuesto negocios ilícitos estando en libertad condicional, negocios ilícitos que yo denuncio e interpongo la acusación el jueves de la semana pasada

Por tal razón el FBI, por obvias razones, se comunica conmigo y me pide tomar todas las medidas de seguridad y en este momento ellos están resguardando el apartamento de mis hijos y el apartamento mío. Hasta este momento gracias a Dios sí, yo me estoy moviendo a un hotel de seguridad, mientras capturan nuevamente al señor Larry Ramos

La abogada Sandra Hoyos habla de las consecuencias para Larry Ramos

La licenciada explicó la situación que podría enfrentar el colombiano al huir de las autoridades.

La última vez que estuvimos juntos, discutimos que él en el momento de haber firmado los documentos que le permitían libertad condicional, prometió, número uno, cuidar todas las condiciones de ese documento, no cometer ningún otro delito y menos remover el grillete y no asistir a otra condición probatoria

Con la fuga de Larry Ramos, la situación de Ninel Conde es un poco delicada en temas legales.

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