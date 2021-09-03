Filtran audio donde Larry Ramos planeaba su fuga y suicidio.

Larry Ramos planeó fugarse hace mucho tiempo. Tenemos la prueba.

La noticia de que Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, huyó de la justicia norteamericana arrancándose el grillete GPS y abandonando su departamento en Miami, donde cumplía arresto domiciliario antes de ser juzgado por el fraude de más de 20 millones de dólares en agravio de más de 200 personas, sorprendió ayer a todo el mundo.

Ocurrió luego de que el empresario nicaragüense José Moncada, lo denunciara por extorsión y blanqueo de capitales, y surgiera con ello la amenaza de perder el beneficio de la prisión domiciliaria.

Pero la idea de huir, no es nueva en Larry Ramos, el colombiano siempre planeó fugarse tal como lo aprueba el audio que envió en diciembre de 2019 a Cinthia Velarde, quien junto con su socio Guillermo Carvajal y la cantante Alejandra Guzmán, de quien entonces eran mánagers, son parte de las más de 200 personas defraudadas por Ramos.

El mensaje inicia con Larry supuestamente consciente de su falta, pero muy dispuesto a enmendarla porque según él, nunca le había quedado mal a nadie.

El colombiano le exponía a Cinthia, cinco escenarios posibles para librar el problema que ya venía venir, es decir, la demanda civil y luego el caso criminal que lo tiene hoy bajo la lupa.

Entre las opciones que Larry planteaba, estaba la de declararse en bancarrota, enfrentar la demanda colectiva, decir la verdad y hasta suicidarse. Sin duda, la primera era huir.

Estimada Cinthia, el cielo es testigo de que jamás le he quedado mal a nadie y esta vez no será la excepción. Me gusta irme por los peores escenarios… uno es perderme, huyo, me desaparezco y que nunca me vean la cara

La otra es suicidarme, quitarme la vida, que es lo más preciado que tiene una persona y así hacer sufrir a mi familia. La opción tres es declararme en bancarrota, eso va en contra de mis principios y de mi ser. La cuarta opción es que me demanden y me destruyan moralmente. La quinta opción es decir la verdad, litigar el contrato y comprometerme a un plan de pago

Te puede interesar: Alejandro Fernández dedica el concierto 'Serenata por México' a su papá.

Cinthia Velarde habla de la desaparición de Larry Ramos

Cinthia Velarde, mujer defraudada por Larry Ramos, se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para hablar de la reciente fuga del colombiano.

El FBI va a buscarlo donde esté, fue sorprendente para todos, pero estamos seguros de que lo van a encontrar… Él firmó documentos donde se comprometía a no huir y a no quitarse el grillete

Desde el día uno, el FBI está detrás de todas las cuentas de la familia de Larry Ramos. Con la investigación que se hizo en el 2020, él recaudó 27 millones de dólares y los desapareció en más de 6 mil transferencias

La exmánager de Alejandra Guzmán confesó cómo se convirtió en una víctima de Larry Ramos.

Él estuvo convenciéndome durante tres años, montó todo porque hasta tenía oficinas, él se veía una persona preparada y lo tenía planeado. Nos dimos cuenta porque su socio le renunció y empezamos a sospechar. Yo le pedí que me devolviera mi dinero, hasta que decidí demandarlo

Tiene 30 demandas civiles, el FBI encontró un fraude de 22 millones. Desviaba ese dinero, lo desaparecía, porque no llevaba una vida para gastarse esa cantidad. El problema que tiene Larry no es con nosotros, sino es con Estados Unidos

También te puede interesar: Alicia Villarreal celebra 50 primaveras junto a toda su familia.

