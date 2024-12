Ninel Conde se defiende de las críticas por su cambio de apariencia

Ninel Conde, una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano, continúa siendo tema de conversación debido a los cambios en su rostro. Considerada en su momento como una de las mujeres más bellas de la televisión, la cantante y actriz ha sido objeto de críticas por las modificaciones estéticas que ha realizado en los últimos años. Estas transformaciones, que han alterado su apariencia de manera notable, han causado que algunos la encuentren “totalmente irreconocible”. A pesar de las controversias, la famosa no ha dudado en responder a las críticas, defendiendo su derecho a hacer lo que considere necesario con su imagen.

¿Qué provocó el rechazo de sus seguidores?

El revuelo comenzó a aumentar cuando Ninel Conde apareció en el programa "¿Quién es la máscara?”, donde su rostro fue comentado de manera negativa por los televidentes. La actriz y cantante reaccionó a las críticas de forma contundente, asegurando que los comentarios no le afectan, e incluso argumentó que las tomas que le hicieron no fueron favorecedoras y no reflejaban su verdadera apariencia.

Sin embargo, las críticas no cesaron, especialmente cuando algunos de sus seguidores notaron que había borrado una foto en sus redes sociales donde lucía bastante diferente. Aunque la imagen estuvo disponible sólo unos minutos, fue suficiente para que varios de sus fans comentarán sobre el cambio visible.

También te puede interesar: La polémica dedicatoria de Christian Nodal a Cazzu; así fue el momento

¿Ninel Conde está usando filtros para ocultar los cambios?

Aunado a lo anterior, recientemente, Ninel Conde ha sido señalada por utilizar filtros en sus publicaciones de redes sociales, algo que no ha pasado desapercibido por sus fans. A pesar de las evidentes modificaciones en su rostro, la artista ha optado por recurrir a estas herramientas digitales para disimular los cambios.

En varias ocasiones, sus seguidores han pedido que deje de intervenir su rostro, argumentando que su belleza natural era suficiente. Incluso, algunos de sus fans han manifestado que su apariencia actual es tan diferente a la de hace algunos años que ni siquiera la reconocen.

Las críticas se intensificaron después de que la famosa compartiera un video de su participación en la telenovela Fuego en la sangre de 2008, donde lucía un rostro mucho más natural. Comentarios como “antes eras bella, ahora ni te reconocemos” o “la vanidad te cambió", reflejan la decepción de algunas personas que lamentan los cambios que ha sufrido.