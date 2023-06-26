Niurka arrepentida de romance fugaz que tuvo con José Manuel Figueroa.
Niurka se le fue a la yugular a José Manuel Figueroa por dudar de la paternidad de Emilio Osorio, así fueron sus fuertes declaraciones.
Niurka Marcos rompe el silencio en torno a las declaraciones de José Manuel Figueroa, cuestionando si Emilio Osorio era hijo de Bobby Larios y no de Juan Osorio, lo cual la hizo estallar en cólera.
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Si alguien lastima mi sentimiento o lastima a lo que yo más amo, que es lo más vulnerable, mi familia, pues yo me defiendo y ya terminé
Me dio la disculpa, se comunicó con un amigo, un amigo en común, me dijo lo que él quería, darme una disculpa, ‘Él quiere una disculpa para que baje los videos’, le dije ‘Pues mañana los bajo’ y me dice ‘Y si te la manda ahora’, ‘pues ahorita mismo los bajo’
¿Cómo fue su romance con José Manuel Figueroa?
Niurka compartió cómo vivió el fugaz romance con José Manuel Figueroa, hace muchos años.
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Cuando él y yo tuvimos aquel romancito, que quedó muy mal, porque a mí no me gustó para nada conocerlo, es una persona narcisista, yoyista, que nada más habla de él. Yo me pasé 8 horas en su casa y el wey, nada más hablaba de él y de él, agarró la guitarra y se puso a inventar canciones, me dio hueva y les dije ‘Ya me quiero ir’ y dice ‘¿Por qué?’ ‘Porque nada más hablas de ti y porque no me encontraste el cli…’ o sea, nunca se preocupo, porque yo tuviera un orgasmo