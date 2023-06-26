Niurka arrepentida de romance fugaz que tuvo con José Manuel Figueroa.

Niurka Marcos rompe el silencio en torno a las declaraciones de José Manuel Figueroa, cuestionando si Emilio Osorio era hijo de Bobby Larios y no de Juan Osorio, lo cual la hizo estallar en cólera.

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Si alguien lastima mi sentimiento o lastima a lo que yo más amo, que es lo más vulnerable, mi familia, pues yo me defiendo y ya terminé

Me dio la disculpa, se comunicó con un amigo, un amigo en común, me dijo lo que él quería, darme una disculpa, ‘Él quiere una disculpa para que baje los videos’, le dije ‘Pues mañana los bajo’ y me dice ‘Y si te la manda ahora’, ‘pues ahorita mismo los bajo’

¿Cómo fue su romance con José Manuel Figueroa?

Niurka compartió cómo vivió el fugaz romance con José Manuel Figueroa, hace muchos años.

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