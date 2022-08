Niurka responde a Cynthia Klitbo tras polémica con Juan Vidal.

La polémica entre Cynthia Klitbo y Niurka Marcos no da tregua, luego de que la villana de telenovelas menospreciara la carrera artística de la vedette cubana.

“Yo no puedo hablar de la señora, porque como ella dice, solo somos compañeras. Yo soy una primera actriz, yo manejo otro tipo de imagen y no me interesa la imagen que la señora maneja”, expresaba Klitbo en una alfombra roja a finales de julio.

La actriz no se quedó con nada guardado, pues dio a entender que Niurka Marcos no estaba a su nivel: “Yo tengo muchas cosas que hacer, estoy saturada de trabajo, y no me voy a poner a mercadear porque no es mi estilo”.

La polémica comenzó por la manzana en discordia Juan Vidal, quien supuestamente le habría quedado a deber cerca de 90 mil pesos a Cynthia.

Niurka Marcos responde a Cynthia Klitbo con fuerte mensaje

Luego de que Cynthia Klitbo menospreció la carrera artística de Niurka Marcos, la vedette cubana arremetió contra la actriz con un contundente mensaje.

La vedette y Juan Vidal fueron captados a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, así que Niurka aprovechó las cámaras de la prensa para arremeter contra Klitbo.

“A parte de que es una primera actriz de reparto... la señora entra en automático en un análisis psicológico por toda su trayectoria que ha tenido”, dijo ante los medios de comunicación.

Y sobre los rumores de que Juan Vidal es un “mantenido”, Niurka Marcos bromeó al respecto: “Yo sí lo mantendría con lo bueno que está".

Juan Vidal también aprovechó su encuentro con los reporteros para confesar que no descarta demandar a Rey Grupero tras las recientes amenazas en su contra.

El actor podría iniciar un enfrentamiento legal por las presuntas difamaciones de Cynthia Klitbo y Rey Grupero.

