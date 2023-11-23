Así fue como Niurka y su hijo Emilio Osorio se reconciliaron

Acompañamos a Niurka Marcos a la sesión de fotos de su nuevo proyecto con el que cierra, el 2023.

Ya nos metimos a grabar música, ya tenemos el primer material listo, entonces estoy muy contenta, porque está el concepto muy diferente a lo que yo he hecho toda mi vida

Confesó para la cámara de Venga La Alegría, la paz que siente después de la reconciliación que logró tener con su hijo Emilio Osorio, tras las diferencias que vivieron.

Nuestra relación toda la vida ha sido siempre desde el amor, cuando yo hago algo, no lo hago por gusto, o sea, es porque ya pensé en las consecuencias, y son las consecuencias lo que me interesa precisamente. Para mí, lo más importante es que al final del camino quede una moraleja de enseñanza

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¿Cómo arregló las cosas con su hijo?

Comparte que la iniciativa de la reconciliación, la tuvo su hijo, pero que tuvieron que hablar por varias horas para llegar a un acuerdo.

Él me llamó, Emilio me llamó estuvimos hablando tres horas y media, fue muy lindo, porque me dijo ‘solo quiero solucionarlo, te amo mamá’ y yo le dije ‘claro, por supuesto, pero no nos podemos brincar las piedritas, hay que hablar todo, porque la comunicación es importante’ entonces, platicamos tres horas y media, y fue hermoso para mí, sé que para él también, pero principalmente para mí, porque recuperé a ese Emilio que toda la vida ha hablado conmigo muchas horas…

¿Puede arreglar las cosas con Juan Osorio?

En este proceso de reflexión que está viviendo, acaso estaría interesada en solucionar las fricciones con el padre de su hijo Emilio, el productor Juan Osorio.

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