¡No es por Shakira! Revelan la razón por la que la relación entre Piqué y Clara Chía podría terminar

Hablar de Gerard Piqué y de Clara Chía Martí es hablar de una de las parejas más polémicas y llamativas que existen no solo en España, sino en el resto del mundo, y más porque recientemente se dijo que la relación podría haber terminado. Y si bien en más de una ocasión han desmentido este hecho, lo que es una realidad es que la relación está atravesando por un proceso sumamente complicado.

En este punto, vale decir que el vínculo entre Gerard Piqué y Clara Chía asciende a los tres años, mismos en donde han tenido que soportar cualquier tipo de crítica considerando que a la española se le considera la tercera en discordia en el matrimonio entre el exfutbolista y la cantante Shakira. Ahora, se ha dado a conocer la razón por la que esta relación podría quebrarse pronto.

¿Por qué la relación entre Piqué y Clara Chía podría terminar?

Para poner un poco de contexto, vale decir que fue la periodista Adriana Dorronsoro quien aseguró que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía había terminado después de más de tres años, hecho que causó un sinfín de comentarios en las redes sociales. Posteriormente, tanto los cercanos de ella como allegados a él aseguraron que lo anterior era una completa mentira.

No obstante, lo que sí es una realidad evidente es que la relación, en estos momentos, está atravesando por una crisis muy seria. Así lo dejó ver el periodista Pepe del Real, quien aseguró que Clara Chía ya desea dar un paso al frente en la conjunción de un bebé con Piqué, hecho que al español no le agradaría del todo. Ante esto, no se descarta que, si no llegan a un acuerdo, este sea el motivo de su posible ruptura.

¿Por qué Piqué no quiere tener hijos con Clara Chía Martí?

Es importante mencionar que la diferencia de edad entre Clara Chía Martí y Gerard Piqué es de 12 años; además, el exfutbolista español ya tiene un par de hijos con Shakira y, de hecho, estos han sido el motivo de algunas discusiones entre ambos, por lo que, en estos momentos, el exjugador del Barcelona no se plantea la posibilidad de contar con más herederos.