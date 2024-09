No todos cumplieron el reto ¡Revisión del séptimo concierto!

Dejaste de hacer el oso, para ser el oso, fueron las palabras que el director, Héctor Martínez le dio a Brandon, pues recordó como fue que lo conoció en el casting y todo el equipo de La Academia vio una chispa en el joven, quien actualmente ha logrado un avance impresionante, destacando mejor afinación, respiración y seguridad en el escenario.

“El próximo domingo podría ser tu última oportunidad si no te pones las pilas” a Brisa no le fue nada bien en la revisión del séptimo concierto, ya que los maestros opinan que no siguió las indicaciones y que solo al final logró rescatar la canción. El maestro Eitan le dijo a la académica que se siente confundido, pues ella se autosabotea, debido a que en los ensayos lo hace bien y aparenta que todo está bien; sin embargo, ella en la revisión, nunca ha calificado su trabajo como bueno.

Para Caro Heredia, los comentarios de los maestros fueron bastante buenos, ellos se sienten orgullosos de lo que ha logrado la alumna, lo cual hace que ellos tengan que hacer un mayor esfuerzo para poder hacer crecer a todos los académicos.

Los maestros se sienten muy orgullosos de Cristian Salguero, que ha mostrado un gran avance desde el inicio de La Academia, se apoderó del escenario y mostró gran seguridad con su expresión escénica y con su voz. La maestra Tory le pide a Cristian que se deje llevar más, pues podría lograr grandes cosas.

El reto de Edith se logró, con una voz sensual y una interpretación increíble, hizo ver que puede tener una gran intensidad para conectar con la canción sin la necesidad de forzar.

Julio rompió en llanto en la revisión de concierto, los comentarios de los maestros fueron muy positivos para el académico, reconocieron que ha crecido y además hace de los números musicales algo mágico, ya que él tiene una gran conexión con las canciones, haciendo un trabajo en conjunto.

En la revisión de Isaveli Laina del séptimo concierto, el profesor Eitan reconoció que ha crecido y ha aprendido de la académica, quien mostró que tiene un gran potencial para poder interpretar cualquier género musical.

El director, Héctor Martínez, le pidió a Mar Lara que saque otra parte de ella, que dejara ir a Mar y le diera la bienvenida a Mariana para poder alcanzar un nuevo nivel, aunque no fue su mejor noche, en cuanto a los conciertos, los maestros han visto en Mar, una explosión en el escenario.

A pesar de haber tenido una revisión complicada en la semana pasada, las cosas para Mario cambiaron radicalmente después del séptimo concierto de La Academia. Los maestros lo felicitaron por el montaje y por transferir las emociones correctas con su interpretación en el séptimo concierto. Una interpretación “increíble” y tuvo un paso seguro durante toda su interpretación.

Yesi confesó a los maestros y al Director que no quiso pensar después del concierto en cómo lo había hecho. También reveló que sintió mucho miedo momentos previos a su interpretación, pero aun así pudo subir al escenario y en un trance especial para que diera una interpretación llena de emoción.

Al finalizar la revisión, el Director Héctor Martínez les recordó hasta dónde han podido llegar gracias a su trabajo y a su voz, y también aprovechó para tener una pequeña celebración para Caro por su cumpleaños.