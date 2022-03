Critican a Livia Brito por condenar violencia en Querétaro.

Este fin de semana, el mundo deportivo vivió uno de los momentos más complicados que se han visto durante mucho tiempo en México.

Y es que en el estadio La Corregidora, en Querétaro, se enfrentaron las llamadas ‘barras’ donde el saldo fue de más de 20 personas heridas.

La cancha del estadio mundialista fue invadida por varios aficionados que buscaban escapar de la violencia y resguardarse de dichos actos entre aficionados de Querétaro y Atlas. Ante los hechos, el juego fue suspendido, al igual que los partidos correspondientes al día domingo.

El polémico mensaje de Livia Brito en redes sociales

Tras estos actos de suma violencia, varios famosos se han pronunciado, tal es el caso de la actriz Livia Brito quien decidió aparecer en las redes sociales condenando lo ocurrido.

Tristeza profunda de lo que se vivió el día de ayer en Querétaro… Ayer perdió el futbol, pero sobre todo perdimos como sociedad, país. AtlasVSQuerétaro

No obstante, el mensaje de la cubana no fue bien tomado por los fans mexicanos, quienes no perdonaron los hechos, incluso generó una fuerte polémica, pues algunos usuarios señalaron que para ellos fue una incongruencia total, pues le recordaron aquel momento que protagonizó en julio de 2020 en las playas de Cancún, Quintana Roo.

En ese momento, Livia Brito y su novio Mariano Martínez, golpearon, insultaron y destruyeron el equipo del fotógrafo Ernesto Zepeda, quien solamente estaba haciendo su trabajo cuando fue agredido.

Te recuerdo que tú y tu pareja agredieron a un fotógrafo con la misma violencia como la que ahora críticas. Congruencia porfa. Lo dice quien golpeó a un periodista. Violencia es violencia donde sea

Además, los usuarios le pidieron a la famosa que pusiera el ejemplo mencionando que cualquier tipo de agresión es violencia, como la que ejerció contra el fotógrafo, con quien hasta el momento no ha logrado llegar a un acuerdo.