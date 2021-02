Entérate en fotos por qué Livia Brito es blanco de críticas por su viaje de lujo que ha presumido en las redes sociales.

Mientras la actriz está de paseo, demanda en su contra por agredir a un fotógrafo ni ha avanzado.

Hace unos meses la actriz de origen cubano Livia Brito, y su novio, el entrenador físico, Mariano Martínez, se vieron envueltos en polémica luego de que agredieran gravemente al reportero gráfico Ernesto Zepeda.

Todo sucedió cuando la pareja se encontraba de vacaciones en Cancún cuando agredieron físicamente al fotógrafo, rompieron su equipo de trabajo y, de acuerdo con Zepeda, lo atacaron con descalificativos contra los mexicanos.

Desde entonces existe una denuncia por parte del fotógrafo, quien perdió su cámara además de recibir los golpes, denuncia que sigue en pie, sin embargo, en los últimos días, Brito ha dado mucho de qué hablar debido a las vacaciones de lujo que está viviendo junto a su novio.

Livia se dio una escpadita

La cubana y el entrenador físico viajaron hasta Puerto Escondido, Oaxaca, en un jet privado, mismo que compartieron a través de sus redes sociales. El jet privado estaba equipado con asientos de piel y todas las comodidades y la pareja ha compartido cada detalle a través de sus redes.

La estrella de telenovelas ha presumido también el exclusivo hotel en el que se hospeda, además mostró como era atendida por estilistas profesionales que la maquillaron y peinaron, incluso compartió videos de su cena con amigos.

Críticas por su viaje

La actriz fue muy criticada por su viaje debido a la pandemia por coronavirus que mantiene a gran parte del país en semáforo rojo, además, muchos recuerdan el incidente que la persigue desde el año pasado, el cual no ha sido resuelto.

Muchos internautas se han indignado con la actitud que ha tomado Livia y que sigue arrastrando hasta este 2021, pues, aunque días después del altercado se disculpó con el fotógrafo, ni ella, ni su pareja ni su equipo legal han querido tomar responsabilidad del daño causado al paparazzo.

Su agresor contó cómo fue el altercado

Hace unos meses, Zepeda dio una entrevista en la que reveló que Livia lo acusó de destruir su carrera: “Tuvimos oportunidad de reunirnos, me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para platicar para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté, mi abogada no quería. Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación. Y el abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese, como en un accidente vial ‘cada quien con su golpe y ya’, pero ellos cometieron un delito, que es el robo con violencia y en Quintana Roo son de diez a dieciocho años de cárcel. Por supuesto que no deseo eso, pero sí quiero que me repongan mis cosas y los gastos que he hecho”.

Luego del enfrentamiento, en el queLivia acusó a el fotógrafo de haberla empujado, lo cual él negó, Mariano, la actriz y un abogado se reunieron con Zepeda, sin embargo, no llegaron a nada.

“Estoy bien, estoy con mi familia, el proceso continúa. En el Ministerio público se están descargando todavía las pruebas a pesar de que ya se cumplen cinco (en ese entonces) meses de la situación. Es algo complicado que tarde tanto, pero por la pandemia y por las pruebas (…) En algún momento se pidió la reparación o un nuevo equipo para poder trabajar porque se lo llevaron, después se recuperó y está en la fiscalía como evidencia. Que cubran los gastos, Mariano Martínez, su novio, y Livia Brito son los dos responsables que tienen que cubrir los gastos médicos y los gastos que se han generado a raíz de esta situación” dijo Ernesto en entrevista a finales del pasado noviembre.

La agresión le valió a Livia la cancelación de su participación en varios proyectos, una ola de críticas y la desaprobación de muchos.

Zepeda ha aclarado que él solo busca la reposición del material que le fue robado por la actriz y su novio. “Una cámara con un lente zoom, se llevó mi cartera, un par de libros, mi mochila, por distraído traía ahí mi led key del banco, incluso también al final la recogió y se la llevó, vaya, todas esas cosas son las que traía”, señaló el paparazzo.