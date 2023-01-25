(VIDEO) ¡El amor de una madre para enseñar a su cachorro a jugar!

Esta ocasión encontramos una de las escenas más tiernas que verás en el internet. Se trata de una perrita enseñándole a su cachorro a jugar con la pelota. De manera tierna, se la acerca con el hocico para que el pequeñín pueda morderla y devolvérsela. ¡Qué ternura!

Conoce el a Wicho, el gatito de los bomberos de la CDMX.

Tremenda ayuda para el dueño de estos dos canes. Ahora no tendrá que enseñarle nada al cachorrito. Desde temprano sabrá que si le avientan una pelota, debe ir a perseguirla. Una gran labor de la mamá. Ambos merecen todo el amor del mundo por lo que nos hicieron sentir viéndolos.