(VIDEO) ¡El pavimento congelado causó una terrible tragedia!

Imágenes fuertes captadas por una cámara de seguridad. Una camioneta oscura perdió el control en una calle rodeada de nieve. Dos hombres se encontraban parados en la cercanía. Uno de ellos intentó moverse, el otro se quedó parado. Ambos fueron arrollados.

Lamentablemente, el sujeto que se quedó inmóvil, fue el que sufrió el impacto de lleno. La camioneta se le fue encima, destruyendo el puesto de comida en el que trabajaba a su paso. Dudamos que haya podido sobrevivir. El otro hombre fue golpeado por el costado del coche, pero se logró recuperar.