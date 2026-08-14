La Chef Zahie manda directo a delantal negro a Daniela y la regaña por su actitud en MasterChef 24/7

Las galas de los jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 son sinónimo de máxima presión en las estaciones de trabajo, y la más reciente entrega no fue la excepción.

Esta jornada exigía un nivel de precisión técnica muy alta pues los participantes debían construir un delicado croquembouche, utilizando como base los profiteroles horneados previamente en las clases del Mundo MasterChef. Sin embargo, lo que prometía ser una exhibición de alta repostería terminó transformándose en uno de los momentos más tensos en lo que va de la competencia.

La encargada de abrir la fase de evaluación frente al jurado fue Daniela Parra, pero su presentación no tardó en descarrilarse ante la mirada severa de los chefs.

El contundente regaño de la Chef Zahie a Daniela Parra este 13 de agosto en MasterChef 24/7

El desafío de la torre de profiteroles requiere una estructura firme, un ensamble limpio y un manejo del caramelo digno de un top 10 de MasterChef 24/7 . Al momento de la revisión, la Chef Zahie Téllez no ocultó su descontento al evaluar la pieza presentada por Daniela. La estructura falló en el aspecto técnico al no alcanzar siquiera la altura mínima requerida de 20 centímetros.

Además, durante la degustación confirmó los peores temores: los profiteroles estaban visiblemente quemados (como ya se lo había señalado durante su visita a la estación de Parra) y el caramelo se encontraba fuera de su punto de cocción ideal. "Todo mal", dijo de forma tajante la Chef Zahie al calificar el desempeño de la participante en el reto.

La Chef Zahie manda directo a delantal negro a Daniela Parra

Si la ejecución ya había dejado mal parada a Daniela Parra, la actitud durante la crítica terminó por detonar la molestia de la Chef. Al percibir una ligera sonrisa en el rostro de Daniela mientras escuchaba las correcciones técnicos, la Chef Zahie la confrontó de inmediato, recriminándole una supuesta falta de seriedad frente a la exigencia del programa y el respeto que merece la cocina.

Sin rodeos ni deliberaciones posteriores, la chef cortó la interacción con una orden contundente: "Pasa por tu mandil negro". La sentencia dejó helado al resto de los competidores en el foro, enviando a Daniela Parra directamente a la prueba de eliminación.