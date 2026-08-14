Poncho Cadena comparte en MasterChef 24/7 una anécdota sobre la importancia del manejo apropiado del caramelo caliente

Aunque ocho cocineros buscan evitar a toda costa los mandiles negros de la gala de este jueves, la seguridad es primero y es que en el reto de esta noche se compartió que deberían tener mucho cuidado durante las preparaciones de los croquembouche, ya que tendrían que manipular caramelo caliente que podría propiciar accidentes, por lo que el Chef Poncho Cadena compartió una anécdota sobre la importancia del manejo apropiado del producto. ¿Qué fue lo que dijo? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Los dos grupos de cocineros, los cuales fueron conformados por Ixdit en el Mundo MasterChef, tuvieron que presentar un croquembouche de 20 centímetros elaborado con los profiteroles que cada uno hizo previamente y preparar el relleno y la salsa, así como ensamblar la pirámide con caramelo en 30 minutos.

Durante la visita al mercado de los integrantes del primer grupo, el Chef Poncho Cadena aprovechó el momento para compartirle una anécdota a sus colegas y al público que sintonizó la gala desde las 20:30 horas sobre la importancia del manejo apropiado del caramelo caliente.

El Chef recordó que en su examen final en Canadá uno de sus compañeros se quemó con caramelo porque se enredó en el producto y que por esa razón no pudo graduarse. Además, Cadena afirmó que la quemadura con este ingrediente es, junto a la de vapor, una las peores que se puede sufrir en la cocina y señaló que por eso se debe manipular con el debido respeto, mucha técnica, tiempo y precisión.

Por otro lado, el Chef Adrián Herrera también había señalado antes de que comenzara el reto que los cocineros se quemarían si manipulaban el caramelo directamente y durante su primera visita a las estaciones, hizo énfasis en la presencia de un tazón con hielo como medida para contrarrestar posibles quemaduras.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.