(VIDEO) ¡Tragedia en las alturas con la caída de un avión!

#viralvdoz#BREAKING #RUSSIA #VIDEO #DELTA PLANE CRASH IN MAYKOP AREA IN ADYGEA REGION!



According to preliminary version, the cause of the crash is a deformation of the wing. 2 people died.#BreakingNews #UltimaHora #Maykop #Adygea #Rusia #PlaneCrash #Accident #Accidente #Aereo pic.twitter.com/hNwNNN6520