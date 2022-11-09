(VIDEO) ¡Tragedia en las alturas con la caída de un avión!

Por un deformamiento repentino de las alas, un avión cayó desde las alturas. La aeronave estuvo varios segundos sin control hasta impactarse con el suelo. Lamentablemente, todos los tripulantes fallecieron.

En el video se logra apreciar el extraño moviemiento de las alas. Parece, a lo lejos, como si se tratara de un pájaro llendo hacia el vacío. Por discreción, la persona que está grabando el aterrador momento quita la cámara al momento de la explosión. Una verdadera tragedia.