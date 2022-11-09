(VIDEO) ¡Tragedia en las alturas con la caída de un avión!
Aún se investigan las causas de este terrible accidente. Un avión se desplomó a medio vuelo por un problema en las alas; no hubieron sobrevivientes.
Por un deformamiento repentino de las alas, un avión cayó desde las alturas. La aeronave estuvo varios segundos sin control hasta impactarse con el suelo. Lamentablemente, todos los tripulantes fallecieron.
En el video se logra apreciar el extraño moviemiento de las alas. Parece, a lo lejos, como si se tratara de un pájaro llendo hacia el vacío. Por discreción, la persona que está grabando el aterrador momento quita la cámara al momento de la explosión. Una verdadera tragedia.
#viralvdoz#BREAKING #RUSSIA #VIDEO #DELTA PLANE CRASH IN MAYKOP AREA IN ADYGEA REGION!— ViralVdoz (@viralvdoz) October 31, 2022
According to preliminary version, the cause of the crash is a deformation of the wing. 2 people died.#BreakingNews #UltimaHora #Maykop #Adygea #Rusia #PlaneCrash #Accident #Accidente #Aereo pic.twitter.com/hNwNNN6520