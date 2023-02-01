(VIDEO) Una pelea de tránsito llevada a las máxima consecuencias.
Un par de personas se pelearon luego de haber chocado. Uno de ellos se bajó con un machete, mientras que el otro le aventó el coche para atropellarlo.
Imágenes fuertes tras una impactante pelea entre dos hombres tras un accidente de tránsito. Ninguno quedó muy satisfecho, por lo que, tras una discusión, se armaron los catorrazos. Uno de ellos sacó un machete y lo utilizó contra el vehículo de su rival.
El otro hombre no se bajó del auto. Decidió utilizarlo como un arma. Mientras recibía machetazos en el cofre, el sujeto aceleró y se llevó de corbata al otro. Lo peor de todo es que no había ningún policía para detenerlos. Descubre más historias como esta en Al Extremo.
October 11, 2022