Cautiva por Amor: Resumen capítulo 8 | Jazmín da un golpe certero contra Remigio

Jazmín sorprende a Santiago en la casita de campo, él alcanza a guardar el equipo de rastreo. Ella se encuentra con una realidad que no esperaba, Beto. Se da entre ellos un momento de encuentro e intensidad. Mientras Isabel planea hacer despegar la imagen de Remigio, éste y Javier intentan minimizar los daños de la venta fallida a los Jiménez. Para asegurarse de no dejar cabos sueltos, se encargan de Rafita preso, y de dejar el dinero en un lugar seguro, que no lo será tanto cuando Jazmín lo descubra y Santiago deba salvarla nuevamente.