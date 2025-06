Poncho De Nigris confiesa que su matrimonio con Marcela Mistral no está bien

Poncho De Nigris confirmó que está atravesando un período complicado junto a la influencer Marcela Mistral. Esto se debe principalmente después de la participación de la pareja en el reality show Secretos de Parejas. Al parecer, el contenido que sale al aire estaría generándoles choques emocionales a ambos.

Fue el propio creador de contenido quien dejó claro que su relación matrimonial no atraviesa su mejor momento y que esta situación la tiene bastante afectada, en el programa Mesa Caliente. “Lo digo sinceramente porque es la verdad”, expresó.

De Nigris no dio detalles de lo que los ha hecho discutir, sin embargo, aseguró que lo que ambos han visto ha generado ciertas diferencias, ya que es diferente vivirlo y después verlo en televisión: “Sí ha habido broncas, cambios de actitudes. La verdad, sí afecta emocionalmente”.

Finalmente, no fue claro con si el matrimonio está en planes de separación o algo parecido o si solamente se trata de alguna crisis. Lo que sí es un hecho es que el regiomontano se ha proclamado siempre a favor de mantener una familia unida; incluso en el mismo reality show tuvo un momento íntimo con Marcela en el que le aseguró que siempre iba a estar para ella y para sus hijos.

La relación de Poncho De Nigris con su hija Ivana

Por otra parte, hace algunos días se dio a conocer que Poncho de Nigris no mantiene un vínculo cercano ni una comunicación constante con su hija de 15 años. La ruptura se produjo después del cumpleaños de la adolescente, en medio de fuertes rumores que aseguraban que el ex Big Brother México se negó a cubrir los gastos de la celebración.

No obstante, él mismo salió a desmentir estos comentarios y aclaró que el malentendido fue originado por su ex pareja, Lucy Garza. El conductor explicó que su intención era organizar una fiesta más sencilla para su primogénita, con menos invitados famosos y sin tanta exposición mediática; sin embargo, esta idea no fue bien recibida por su hija, quien decidió apoyar a su madre y cortar la comunicación con su padre.

El evento tuvo lugar en mayo y desde entonces el contacto entre ambos se ha interrumpido. Poncho de Nigris también manifestó su deseo de restablecer la relación con la joven y demostrarle que sigue siendo su prioridad, a pesar de los múltiples escándalos y disputas públicas que han marcado esta situación.