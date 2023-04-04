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VIDEO: El cielo se tiñe de colores, un espectáculo de la naturaleza.

El cielo es uno de los paisajes más hermosos que podemos observar y esté impresionante fenómeno natural nos llena las pupilas de ver el cielo con colores.

nubes estratosféricas polares

Escrito por: Erick Villanueva

La naturaleza no deja de sorprendernos, como lo hizo con este hermoso cielo teñido de distintas tonalidades. Esto se debe a las nubes estratosféricas polares, las cuales están compuestas por diminutos cristales de hielo.

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Este hermoso fenómeno atmosférico se puede ver principalmente en invierno en zonas como la Antártida y el Ártico. No hay duda de que son imágenes increíbles y seguro que es una gran experiencia para las personas que lo pueden presenciar en vivo.

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