VIDEO: El cielo se tiñe de colores, un espectáculo de la naturaleza.
El cielo es uno de los paisajes más hermosos que podemos observar y esté impresionante fenómeno natural nos llena las pupilas de ver el cielo con colores.
La naturaleza no deja de sorprendernos, como lo hizo con este hermoso cielo teñido de distintas tonalidades. Esto se debe a las nubes estratosféricas polares, las cuales están compuestas por diminutos cristales de hielo.
Te puede interesar: ¡Se congela en segundos, no creerás lo que estás a punto de ver!
Este hermoso fenómeno atmosférico se puede ver principalmente en invierno en zonas como la Antártida y el Ártico. No hay duda de que son imágenes increíbles y seguro que es una gran experiencia para las personas que lo pueden presenciar en vivo.
Einzigartige Farbfülle der PSCs (Polare Stratosphärenwolken) über Finnland vom 1.2.2023 pic.twitter.com/gvl0reG4nf— Großes solares Eddy-Minimum (@GroEddy) February 3, 2023