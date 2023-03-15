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En Vivo

VIDEO: ¡Se congela en segundos, no creerás lo que estás a punto de ver!

En video es captado el momento en que un río en medio de la nieve se comienza a congelar, debido a las bajas temperaturas que existen en ese lugar.

río se congela

Escrito por: Redacción Azteca UNO

En este interesante y asombroso video, se aprecia el momento en que un río empieza a congelarse gracias a la acumulación y estancamiento de nieve. Es un fenómeno que muy pocos pueden apreciar y éste quedó captado para siempre como un bello momento.

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No cabe duda que cada día vamos aprendiendo y conociendo más acerca del poder de la naturaleza, que nos sorprenden por los espectáculos que vemos día a día y en esta ocasión fue captado en video.

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