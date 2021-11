Papá de Octavio Ocaña señala al responsable de la muerte de su hijo.

Don Octavio Pérez culpó a la policía de la muerte de su hijo.

Ante la polémica que ha generado la muerte del actor Octavio Ocaña por las dudosas circustancias en las que ocurrió, el papá del histrión, Octavio Pérez, asegura que su hijo fue asesinado y por ello piensa llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia.

“Yo le decía ‘cuando veas algo anormal no te pares’, no tenía porque pararse si no cometió ningún delito... lo empezaron a perseguir y fue lo que pasó... ellos lo mataron, no hay de otra, es la postura que tengo, él no activó alarma ni nada de eso, a mi hijo lo mataron, en el video consta que el policía le venía disparando desde la carretera federal, no es municipal”, dijo en entrevista telefónica a Ventaneando.

Octavio Pérez admitió que había un arma en la camioneta, pero tenía los permisos correspondientes; no obstante señaló que “la quieren voltear”, pues desde su punto de vista la policía fue quien le disparó a Ocaña.

Octavio Pérez asegura que los acompañantes de su hijo fueron torturados

Octavio Pérez asegura que los acompañantes de su hijo fueron torturados tres días; además el vehículo en el que viajaba Ocaña lo tienen las autoridades, pues tenía cinco impactos de bala.

El papá de Octavio Ocaña reveló que se negó a que le realizaran una autopsia a su hijo porque “no es experimento de nadie”, además de que quería darle santa sepultura.

Finalmente, el progenitor del actor dijo que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que se haga justicia en el caso de la muerte de su hijo.

“Yo voy a levantar la voz hasta las últimas consecuencias, así me tenga que matar con ellos... voy a hacer justicia”, recalcó Pérez.

