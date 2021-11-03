Tía de Luis Miguel revela problemas financieros del cantante.

Luis Miguel le dijo a su tía que estaba prácticamente en quiebra.

¿Por qué si siempre había sido tan celoso de su intimidad, Luis Miguel decidió contar su vida en una bioserie?

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Su tía abuela, Adua Basteri, coincide en que debió ser por dinero, tal como se supo por voz de los empresarios que se unieron para rescatarlo de la quiebra en 2017, entre ellos Miguel Alemán Magnani.

También, revela que esta no es la primera crisis financiera de su sobrino y recuerda la vez que le confesó que estuvo a punto de ir a la cárcel por no pagar impuestos, hecho que fue público a finales de los años 80.

Las revelaciones de su tía

En exclusiva, estas son las declaraciones de quien es el único familiar directo que le queda vivo a Luis Miguel por el lado materno y quien recibió a nuestras cámaras en su casa de Massa, Italia, hace unos días.

No, nunca me lo hubiera esperado. Nunca jamás en la vida, estuvo muy enojado y muy enojado con su padre. En el 92 fui a Argentina, ahí fuimos al salón de Micky y le dije: ‘Micky, me gustaría saber de tu madre’ y me dijo: ‘no lo sé'.

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