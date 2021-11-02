La muerte de Octavio Ocaña está rodeada de controversia y dudas.

El pasado viernes 29 de octubre, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a causa de un balazo en la cabeza, murió el actor Octavio Augusto Pérez Ocaña, mejor conocido por su personaje de Benito Rivers que interpretó durante 16 años en la serie Vecinos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una tarjeta informativa en la que aseguró que el actor, quien circulaba en una camioneta con placas del Estado de Morelos, junto con dos acompañantes de nombres Jonathan y David “N”, intentó darse a la fuga para evitar ser detenido, pero en su huida terminó impactado contra un montículo de tierra en la autopista Chamapa-Lechería.

Según la Fiscalía, sus acompañantes declararon que llevaba dos días ingiriendo bebidas alcohólicas y que mientras circulaban, Pérez Ocaña sacó de la guantera de su camioneta un arma Calibre 380, que se colocó entre las piernas, así que cuando se encontraron de frente con una patrulla municipal que les marcó el alto, el actor aceleró la marcha, iniciando así la persecución en la que su camioneta golpeó la parte trasera de otro automóvil y terminó trágicamente.

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Los primeros informes arrojaron que Octavio Ocaña se disparó en la cabeza

Pero, ¿quién y cómo fue que Octavio recibió un balazo en la cabeza? La Fiscalía asegura que los acompañantes de este negaron que hubiera intercambio de balazos con la policía y que fue tras el choque, que se escuchó el disparo que ingresó por el pómulo del actor y atravesó el cráneo.

Además de que en el dictamen final que la Fiscalía emitió ayer domingo, se determinó que el balazo se produjo de manera accidental a manos del propio Ocaña.

No obstante, las dudas sobre la muerte del actor persisten y fue su propio padre quien las puso sobre la mesa el sábado pasado al ser cuestionado durante el funeral por esa y otra versión que originalmente apuntaba a que el actor había sido víctima de un asalto.

Recién llegado de Tabasco, de donde la familia es originaria, estas son las declaraciones con las que Don Octavio Pérez sorprendió a la prensa.

Nada que ver, ellos venían con él y son amigos míos; lo cuidaban… ya ven como está aquí la delincuencia. Ahorita lo que me importa es llevarme a mi hijo a Tabasco, eso es todo lo que quiero. Lo demás sale sobrando, que Dios haga justicia

Al ser preguntado por el arma con la que su hijo perdió la vida, Don Octavio afirmó que esta fue sembrada.

Eso no existe… esas son cosas que inventaron, chismes que inventan cosas… claro que fue algo sembrado

La mañana del domingo, luego de una misa de cuerpo presente, las hermanas de Octavio, Ana y Bertha Ocaña, prefirieron no ahondar en torno a las irregularidades del caso.

En el velorio también estuvo presente Nerea Godínez, pareja de Octavio, con quien planeaba casarse el próximo año.

Me arrebataron al amor de mi vida. Yo solo espero que se haga justicia, que salga la verdad y con eso estaría tranquila

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