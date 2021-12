Así luce la tumba de Octavio Ocaña a dos meses de su muerte.

El fallecimiento de Octavio Ocaña continúa siendo comentado por el público mexicano, después de las anomalías encontradas en el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El actor tabasqueño falleció el pasado 29 de octubre de 2021 tras una persecución policiaca en Cuautitlán Izcalli.

Una de las más afectadas con el fallecimiento de Tavo fue Nerea Godínez, prometida del mexicano y quien no deja de recordarlo con emotivos mensajes en las redes sociales.

A dos meses de la tragedia, Nerea visitó la tumba de Octavio Ocaña en Tabasco, momento que quedó inmortalizado con una serie de fotografías en internet.

Nerea Godínez publica fotos nunca antes vistas de la tumba de Octavio Ocaña

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Nerea publicó algunas imágenes de la tumba de Octavio Ocaña, misma que se aprecia cubierta de flores y estampas religiosas.

“Papi, ya dos meses que nos dejaste y hay días en que aún no me lo creo, sigo negada con tu partida y no sé si algún día pueda comprender y calmar un poco este dolor tan intenso que dejaste en mí", escribió.

Tú deberías de estar aquí en tu bello Tabasco con nosotros, ese era el plan, ahora me tocó venir a verte de la peor forma, pero por ti iría hasta el otro lado del mundo de ser necesario y lo sabes

Nerea Godínez habla de los planes que tenía con Octavio Ocaña

Nerea Godínez tenía planes de boda con Octavio Ocaña para el próximo año 2022, sueño que quedó a la deriva tras la repentina muerte del histrión.

La joven influencer lamentó que sus planes junto Tavo no se cumplieron, pues ahora son solo “sueños”.

“No hay día que no me ahogue en llanto preguntándome ¿por qué a ti?, ¿por qué a nosotros? Nuestros planes y sueños se quedan en eso, en sueños, y quisiera cumplirlos por ti, pero ¿cómo? ¿con qué ganas? Nunca saldrás de mí, eres y serás irremplazable en este mundo mi rey. Te amo por toda la vida”, escribió Godínez en Instagram.

El pasado 18 de noviembre, Nerea Godínez también compartió el video donde Octavio Ocaña habló con su madre para casarse el siguiente año.

