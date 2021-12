Estos son los avances que se han dado en el caso Octavio Ocaña.

El 2021 quedó marcado por la inesperada muerte del actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida el pasado 29 de octubre de 2021 tras una persecución policíaca en Cuautitlán Izcalli.

Figuras del espectáculo continúan recordando a Octavio Ocaña.

En su momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que llevaron a cabo diversos dictámenes periciales, concluyendo que el histrión se disparó accidentalmente en la cabeza.

“De los resultados de los dictámenes periciales antes descritos, así como de los testimonios ante el Ministerio Público de los acompañantes del occiso y de los policías municipales que realizaron la persecución señalada, se concluye que a consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio ‘N’ disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica”, reportó la fiscalía estatal.

El informé no dejó satisfechos a los seguidores de Octavio Ocaña, a su novia Nerea Godínez y a los propios padres del actor, quienes abrieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

Surgen nuevos avances en el caso de Octavio Ocaña

Francisco Hernández, el nuevo abogado de la familia de Octavio Ocaña, rompió el silencio en exclusiva para nuestro programa Ventaneando y reveló los errores garrafales de las autoridades.

“Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto qué significa, que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable”, expresó el abogado al vespertino.

Abren otra carpeta de investigación para esclarecer el fallecimiento de Octavio Ocaña

El experto en leyes reveló la existencia de una segunda carpeta de investigación por si alguien alteró la escena del crimen con alguna finalidad culposa o dolosa.

Francisco Hernández también aseguró que la ropa de Octavio Ocaña fue puesta en manos de un perito para su análisis, y de nueva cuenta, negó que el actor se disparó solo debido a la ausencia de pólvora en sus manos y en las de sus acompañantes.

