Olga Breeskin se retracta y dice que Gabriel Soto no ha tratado mal a Irina Baeva

“Y qué lástima que se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien”, estas fueron las declaraciones de Olga Breeskin el pasado fin de semana, cuando pareció afirmar que Gabriel Soto trataba mal a Irina Baeva, avivando aún más las especulaciones de una supuesta separación entre la pareja; pero hoy, Olga se retracta y asegura que no se referiría a Gariel Soto, sino a México como país que ha atacado a la rusa por su desempeño escénico en el musical “Aventurera”.

¿Qupe dijo Olga Breeskin?

En exclusiva para Ventaneando, Olga Breeskin declaró que “nunca me referí a Gabriel Soto, me referí a la crueldad con que algunos, que quede claro, sangraron y ametrallaron a Irina Baeva. Yo no me meto con las parejas de nadie, es más, Irina y yo nunca hemos hablado de cosas personales”.

¿Quién será la nueva “Aventurera”?

Al preguntarle sobre quién será la nueva “Aventurera”, Olga Breeskin aseguró que “nos van a decir mañana, así que para no armar dimes y diretes, no nos han dicho por lo cual no puedo decir porque tampoco lo sabemos los que estamos adentro”.

¿Por qué Olga Breeskin aceptó estar en “Aventurera”? A propósito de “Aventurera”, Olga refrendó que aceptó interpretar el personaje de ‘Rosaura’ porque en antaño vivió en carne propia maltratos y abusos de una manera similar a la que lo hace la protagonisa de la obra.

“Yo viví el papel de Elena Tejero, pero también viví de los tratantes de blancas, yo conocí a la Rosaura original, o sea, dos veces trabajé en su cabaret y las dos veces me quiso reclutar la original. Yo era veinteañera cuando me quiso reclutar y, de no haber sido por mi amigo ‘El Loco Valdés’, que fue en ese segundo viaje a un lugar que se llamaba Guadalajara de Día”.

Cuando ‘El Loquito’ oye el plan que era con Olga Breeskin y sus guapetonas muchachas, me dijo ‘sabes qué, vamos a pelarnos’. En otras palabras, nos escapamos, pero tres meses después me quisieron secuestrar ahí mismo, en Guadalajara. No podía salir con nadie porque me había comprado y no solamente me habían comprado, también me revendieron, era yo revendida con el mejor postor”, finalizó.