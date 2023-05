Olivia Collins se volvió a encontrar con la prensa. ¿Qué sucedió?

Olivia Collins arribó este martes a la casa de Maribel Guardia para acompañarla en el que hubiera sido el cumpleaños número 28 de su hijo Julián Figueroa, pero también para asistir al festejo de los seis años de su hijito José Julián.

¿Qué dijo Olivia Collins?

Durante una charla con los medios, entre ellos Ventaneando, la actriz habló sobre la fortaleza de Maribel Guardia en estos difíciles momentos: “Maribel y yo estábamos embarazadas al mismo tiempo. Mi hija Silvana nació un día antes que Julián, o sea, el 1 de mayo y el 2 Julián”.

¿Qué dijo sobre el encontronazo con la prensa? La actriz con cuya hija se suscitó un encontronazo en los días en que se conoció la trágica muerte de Julián, habló de lo ocurrido en aquel momento, en el que nuestra querida Mónica Castañeda fue agredida.

“Esto fue fuera de serie, la verdad que no era el momento para ese tipo de cosas, o sea, yo respeto mucho a ustedes los periodistas, reporteros, siempre me he portado muy bien con ustedes, pero ese día no era el momento y pues todos querían la nota, todos querían de alguna manera hacerlo y también mi hija fue afectada y no era el momento”, agregó.

“Lo que menos quería era hablar por respeto a mi amiga y a Julián, no podía hacer nada y se salió de las manos. La persona ésta, periodista o reportera, pateó a mi hija, fue muy agresiva y se puso delante del carro, algunos de ustedes estuvieron, lo vieron y pues se mostró agresiva con mi hija y pues esto está grave”, añadió.

¿Ambas partes perdieron el control?

Al preguntarle si ambas partes perdieron los estribos, Olivia Collins declaró que “la desesperación, el dolor y la confusión de las situaciones en ese momento no están bien, ni de parte de ustedes ni de uno mismo, que haya pateado a mi hija… ese fue el motivo por el que mi hija hizo una seña que fue reacción y no fue para todos los periodistas, fue en especial para esa señora”.