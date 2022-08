Muere Olivia Newton-John, intérprete de Sandy en ‘Grease’.

Olivia Newton-John, estrella de Grease, falleció este lunes 8 de agosto de 2022 a los 73 años en su casa del sur de California, según informó su esposo John Easterling a tráves de un mensaje de sus redes sociales.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, escribió John en las plataformas digitales, quien también pidió que “en lugar de flores”, las personas envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Newton John tuvo grandes éxitos con temas como ‘If not for you’, ‘Let me be there’ y “Have you never been mellow”, pero su nombre trascendió fronterasn Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical ‘Grease’.

Miles de fanáticos han tomado las redes sociales para despedir a Olivia Newton-John, más recordada por haber interpretado a Sandy Olsson en uno de los musicales más icónicos del cine: Grease

La causa de muerte de la querida actriz no ha sido revelada, aunque el comunicado de su esposo señala que “Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”.

Olivia nació el día 26 de septiembre de 1948, aunque tiempo después se daría a conocer como una de las cantantes de música pop y actriz británico-australiana más populares de la época.

