La última FOTO de Aranza Peña antes de morir en trágico accidente.

Aranza Peña falleció el pasado fin de semana a los 25 años de edad tras un accidente atomovilístico, luego de que su coche se impactó con un poste de la localidad.

Recordamos la trayectoria de Susana Dosamantes tras su fallecimiento.

Amigos y familiares despidieron a la joven promesa de la actuación con mensajes en su última fotografía en Instagram, misma que deja ver a Aranza dentro de un elevador sosteniendo su celular con una mano y sus gafas con la otra.

"Foto rapidit", escribió la también influencer al pie de la imagen que ganó más de 7 mil Me Gusta y ahora cuenta con conmovedores mensajes de sus amigos.

"Descansa en paz", "Se te va a extrañar", "Vuela alto" y "Te fuiste muy joven", escribieron los usuarios de las redes sociales debajo de la publicación.

Aranza realizó su última publicación el 3 de agosto de 2022, misma que se llenó de múltiples despedidas por parte de sus fans y más figuras del espectáculo.

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Muere Aranza Peña en accidente automovilístico

Aranza Peña era originaria de Oaxaca y llegó a la Ciudad de México a los 16 años de edad para cumplir sus sueños de participar en la industria del entretenimiento.

A los 17 años de edad se unió al Centro de Formación Actoral para Televisión (Cefat), aunque después tuvo la oportunidad de aparecer en programas de televisión y otras producciones.

Aranza Peña también iniciaba una carrera como creadora de contenido en las redes sociales, acumulando 112 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

La actriz se dedicaba a publicar fotografías de sus viajes, aunque el último registro de su salida de México data del 3 de agosto con una visita a Barcelona, segúna una publicación en sus plataformas digitales.

"Mi lugar favorito en Barcelona", escribió Aranza Peña en uno de sus últimos post de las redes sociales.

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