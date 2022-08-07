Muere la actriz Aranza Peña en un fuerte accidente de auto.

Todo parece indicar que las malas noticias en el mundo del espectáculo no se van a detener, pues este domingo se ha confirmado la muerte de Aranza Peña.

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La joven actriz perdió la vida a los 25 años, por lo que la noticia ha causado un gran impacto entre sus miles de seguidores, debido a su inesperado fallecimiento.

Aranza Peña, era una actriz originaria de Oaxaca que llegó a la Ciudad de México a los 16 años en busca de cumplir sus sueños y ser una gran figura del mundo del espectáculo.

Su camino en el mundo de la actuación comenzó a los 17 años, además en 2013 formó parte del Centro de Formación Actoral para Televisión (Cefat).

La muerte de la actriz Aranza Peña.

La joven falleció la noche del sábado 6 de agosto en un fuerte accidente de tránsito, de acuerdo con los medios locales, Aranza Peña perdió el control de su coche lo que ocasionó que se impactará contra un poste, todo esto mientras circulaba en la colonia Hidalgo Poniente en Salina Cruz, Oaxaca.

Los primeros reportes han informado que los paramédicos y servicios de emergencia llegaron a los pocos minutos al lugar del accidente, pero poco pudieron hacer para salvar la vida de Aranza Peña.

En los últimos meses, la actriz se había enfocado en las redes sociales, ya que era un influencer con más de 94 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartía todo sobre sus viajes y los proyectos más importantes en donde tenía participación.

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Al darse a conocer la noticia de su fallecimiento, sus miles de fans en las redes sociales le mandaron muchos mensajes de apoyo, pues quedaron sorprendidos.

