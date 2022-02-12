Jesse & Joy revelan todo lo que les dejó la pandemia por el COVID-19.

De una u otra forma, nadie se salvó de que la pandemia por el COVID-19 dejara algún tipo de secuela, así que Jesse & Joy no fueron la excepción. El dueto reveló a Ventaneando todo lo que les dejó la terrible experiencia que vivimos todos a nivel global.

Particularmente, en el caso de Jesse, confesó que sufrió un cuadro de ansiedad en algún momento de estos dos años que han transcurrido de una manera muy distinta a como estábamos acostumbrados.

"Me conmueve, pero pasé por un episodio de ansiedad el año pasado, pero a la vez dentro de lo fuerte y lo difícil que hemos vivido todos, también me puse en un punto de instrospección y perspectiva de que la vida dentro de lo que parece tan oscura por momentos es tan corta y es tan hermosa", confesó el integrante del famoso dueto.

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Jesse & Joy consideran que tras la pandemia hay una revaloración de la vida

En Jesse & Joy consideran que tras la pandemia hay una revaloración de la vida porque vivimos la muerte de una manera más cercana: la desigualdad en el mundo. Desde su punto de vista, tuvimos los problemas en la cara y es difícil escondernos de lo que pasa, pero también piensa que hay soluciones para todo.

"Creo que por primera vez en nuestra generación estamos compartiendo el mismo miedo, es un miedo colectivo y como bien dices, han sido unos años difíciles en los cuales todavía no estamos del todo fuera, por fortuna el panorama empieza a mejorar, pero para mí y para Jesse hemos tratado de planear dentro de lo mejor posible y es muy fuerte", dijo Joy.

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