Óscar dice que es experto haciendo tortas, pero ya quebró dos negocios

Óscar está cansado de que su hermano no confíe en él y quiere demostrar que no es un mediocre y que puede manejar el negocio de su madre; asegura que nunca se ha aprovechado de ella. Óscar dice que es experto preparando tortas, aunque ya quebró dos negocios. Óscar dice que no ha superado la pérdida de su padre.