Germán Lizárraga confesó que cumplió la última voluntad de Andrés García.

¿A Andrés García ya le cumplieron su última voluntad en vida? El actor pidió que el día que sus restos fueran depositados en su última morada, le fuera entonado el tema Casquillos de mi cuerno de Germán Lizárraga, quien se enteró del deseo del actor y corrió a hacerlo realidad en Acapulco.

"Le preguntaron si le gustaría que lo sepultaran con música y dijo que sí, nada más que fuera con la canción Casquillos de mi cuerno. Cuando empezó a escuchar la banda se le vio la reacción que tuvo, me mandó a pedir un whisky y un tequila", dijo Germán en exclusiva para Ventaneando.

Luego de que Andrés García saliera del hospital por un problema de cirrosis hepática, Germán Lizárraga y su banda le cantaron en vivo Casquillos de mi cuerno. El cantante contó la emocionante reacción del actor de telenovelas.

"Empezó a cantar, luego me mandó a llamar y me regaló su sombrero. Al último sacó su pistola. Decían que Andrés García se iba a ir, pero pienso que nos va a durar mucho tiempo ", dijo Lizárraga.

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Germán Lizárraga se dice feliz por cumplir la última voluntad de Andrés García

El músico sinaloense no duda en regresar a Acapulco para cantarle más canciones a Andrés García: "Te queremos mucho y te vamos a llevar otra vez la banda porque tú no te vas a ir todavía", declaró.

Margarita Portillo, esposa de Andrés García, también estuvo presente en el festejo junto a otros familiares del histrión. Por si fuera poco, Germán Lizárraga no cobró ni un solo peso por cantarle en vivo al artista.

Por su parte, Germán presentó con gran éxito su libro biográfico El Heredero en el marco de la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de México.

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