La Ouija causa pánico en una escuela colombiana: 28 estudiantes hospitalizadas.

La Ouija, también conocida como "tabla de espíritus", es un objeto misterioso que ha despertado la curiosidad y el miedo en muchas personas. Se dice que esta tabla de comunicación puede contactar con espíritus y abrir portales a dimensiones desconocidas. Sin embargo, su uso puede ser extremadamente peligroso, ya que puede atraer a entidades oscuras y desencadenar eventos sobrenaturales que escapan a nuestro control, como sucedió en una escuela en Colombia.

Misteriosos sucesos han tenido lugar en una escuela de Galeras, Colombia. Al parecer, algo siniestro ha ocurrido en el lugar, ya que al menos 28 niñas que jugaron a la Ouija han sido hospitalizadas por crisis de ansiedad.

El director de la Institución Educativa Galeras, Hugo Torres, ha manifestado su preocupación al respecto. Según sus declaraciones, las alarmas se encendieron cuando varias niñas comenzaron a sufrir desmayos, ansiedad y otros síntomas, luego de jugar a este peligroso juego.

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“Hubo 28 posibles casos de ansiedad por jugar a la Ouija”, dijo el director con una voz tensa, agregando que el caso aún está en investigación. ¿Será acaso que el peligroso juego ha invocado a algo siniestro?

¿Qué dijeron los familiares?

Mientras algunos padres de familia culpan a la institución educativa por permitir el ingreso del peligroso tablero, otros no están seguros de que eso sea lo que le haya ocurrido a sus hijas. Para una madre en particular, indicó que es necesario profundizar en la investigación para determinar qué está sucediendo dentro de la escuela y confirmar si realmente se trató de ataques de ansiedad causados por jugar a la Ouija.

“Nuestros niños siempre desayunan bien, por lo que no se puede decir que lo que está pasando sea por falta de alimentos”, aseguró con un tono preocupado.

Con el fin de evitar conclusiones apresuradas durante el curso de la investigación en curso, el director hizo un llamado a abstenerse de emitir "juicios y diagnósticos tempranos propios". Según sus palabras, "la escuela está a la espera de los diagnósticos médicos para proporcionar información más confiable, además del tema de la Ouija". La verdad detrás de esta inquietante situación pronto saldrá a la luz.

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