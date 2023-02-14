‘OVNI’ en CDMX: VIDEO de objeto volador causa preocupación.

A través de la red social TikTok, se compartió un video de un supuesto OVNI (Objeto Volador No Identificado) en los cielos de la bella Ciudad de México, el cual, como es común en dicha plataforma, se ha hecho viral en cuestión de días.

Por medio de la grabación, la cual tiene una duración de apenas nueve segundos, está acompañada de la leyenda “UFO México CDXM” y se puede ver a un objeto sin identificar en los cielos de la capital.

¿Llegaron los OVNIS a México?

En este contexto, el avistamiento del supuesto OVNI en la Ciudad de México habría ocurrido el pasado sábado 11 de febrero del año en curso, poco después de la observación de los objetos voladores no identificados sobrevolando en Estados Unidos y Canadá.

En el video de menos de un minuto, se puede ver a un objeto con forma irregular, con varias puntas alrededor, con lo que parece, algo triangular en la base. El movimiento del OVNI es estable, lo raro de esto es que no se observa algún tipo de propulsión.

Te puede interesar: Captan extraño fenómeno en el cielo en Veracruz

¿Qué opinan los usuarios de Tik Tok sobre este "OVNI"?

Tras este hecho viral, los comentarios de los usuarios de TikTok respecto al supuesto OVNI en Ciudad de México, no se hicieron esperar, pues algunos hasta señalaron que "últimamente a mucha gente nos duele la cabeza y ya regresó la gripa y eso no es normal".

Por su parte, la usuaria con nombre Emma Murillo, indicó que: "aquí en México queremos paz , no lo derriben por favor". Así mismo, muchos otros internautas aseguraron que era un simple globo; sin embargo, la persona detrás de la cuenta "patriciaespinosa153", indicó que "es muy estático para un globo, ayer hacía mucho aire".

¿Se acerca una invasión extraterrestre en el mundo?

Es muy cierto que últimamente se han visto muchos avistamientos de OVNIS, pero es importante señalar que no es algo que sea nuevo. Sin embargo, los recientes avistamientos suscitados en los países de Canadá y Estados Unidos, así como el derribo de estos, ha provocado un miedo en las personas.

Por ahora solo queda esperar a saber qué son estos objetos voladores no identificados.

Te puede interesar: Estados Unidos derribó un OVNI