Tenoch Huerta visita Ventaneando para hablar de Black Panther: Wakanda Forever.

Tenoch Huerta visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar sobre su participación en Black Panther: Wakanda Forever. El mexicano contó que fue buscado hace dos años y recibió una invitación para participar en el filme de Marvel.

Tenoch aprendió buceo libre, además de nadar en un "tanque gigantesco" con 10 metros de profundidad para poder actuar debajo del agua: "Fui capaz de aguantar la respiración durante 5 minutos", dijo a este programa.

El actor contó que todo el elenco de Black Panther: Wakanda Forever lo recibió de una manera extraordinaria.

"El recibimiento que tuvimos fue maravilloso. Nos abrieron los brazos, incluso hicieron más fácil nuestro trabajo. Nos íbamos acompañando, es muy gozoso cuando encuentras compañeros. Son grandes personas, grandes actrices y seres humanos extraordinarios", dijo a este programa.

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Tenoch Huerta visita nuestro foro de Ventaneando

Además de aprender a aguantar la respiración, Tenoch también aprendió algunas frases en maya para grabar algunas escenas: "No se parece nada al español, son sonidos que no tenemos, es un idioma hermoso y complejo".

Tenoch también contó que Lupita Nyong'o "es una de las personas más hermosas que ha visto en su vida", tachándola de ligera, tranquila y bailadora.

Recordemos que en el estreno del filme, Tenoch y Lupita bailaron cumbia frente a todos los asistentes, momento que se viralizó en las redes sociales.

Por si fuera poco, el mexicano asegura que ha recibido algunas propuestas para trabajar en más películas en Estados Unidos, así que no descarta en participar en más filmes hollywoodenses.

"No quiero tarbajar solamente en Estados Unidos, quiero trabajar en todos lados, han habido algunas cosillas que han ido saliendo, pero tengo que revisar los guiones y ver cómo están las propuestas", dijo.

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