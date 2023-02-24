El actor Pablo Lyle fue trasladado a una cárcel estatal de Florida.

El pasado lunes 20 de febrero, Pablo Lyle fue trasladado del Turner Guilford Knight Correctional Center al South Florida Reception Center, una cárcel estatal al sur de Florida, en donde permanecerá provisionalmente, hasta que le sea asignada la prisión donde se purgará de manera definitiva su condena de 5 años, por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

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Fue su propio abogado Phil Reizenstein, quién a través de WhatsApp confirmó a este programa que el traslado se llevó a cabo y, también la apelación a la condena dictada por la jueza Marisa Tinkler, el 3 de febrero pasado, ya fue presentada. El defensor escribió escuetamente.

Pablo ha sido trasladado y el recuerdo de apelación ya fue presentado, el está en el centro de recepción del sur de Florida

El centro de recepción del sur de Florida es una prisión estatal para hombres ubicada en la zona del Doral, al extremo sur del estado, a cuyo ingreso los reclusos son recibidos con un fichaje que incluye un examen médico general, toma de huellas dactilares, entrega de un uniforme, así como el corte de pelo reglamentario, de ahí, la imagen que muestra a Pablo Lyle completamente a rape.

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¿Qué le espera a Pablo Lyle en la nueva prisión? En los cinco días subsecuentes, los oficiales carcelarios procesan la documentación que le permite recabar datos sobre la sentencia. El historial de libertad condicional o cualquier otra información que les ayude a clasificar la zona a la que el actor será asignado.







Durante las cinco o seis semanas siguientes, el interno es sometido a una serie de entrevistas e investigación exhaustiva para delimitar su grado de peligrosidad y perfil general, con el propósito de determinar de manera definitiva la cárcel a la que será enviado.

La buena noticia, es que en esta prisión que cuenta con capacidad de 1,100 presos, Pablo puede recibir visitas los días sábados y domingos en un horario de 9 a 3 de la tarde, están permitidas las visitas de adultos y niños.

Pablo Lyle, podrá inscribirse, además, a los programas que ofrece la cárcel como estudio de leyes, ayuda en las labores de la iglesia, clase de carpintería y de construcción.

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La condena de Pablo Lyle podría verse reducida hasta en un 15% de observarse un buen comportamiento, aunque a su salida aún le esperan 8 años de libertad condicional, si es que sus abogados no consiguen ganar la apelación a la condena que abarca clases de manejo de la ira y 100 horas de servicio comunitario.

