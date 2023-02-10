Lucas Delfino habló por primera vez de la tragedia de Pablo Lyle.

Quisiera comenzar diciéndoles que siento los terribles acontecimientos de ese día y no ha transcurrido un solo día que yo no haya deseado que las cosas hubieran sido diferentes. Tengo la certeza que ninguno de nosotros, tenía la intención de causar este nivel de dolor y sufrimiento, espero desde el fondo de mi corazón que puedan encontrar paz en su vida, lo siento mucho, lo siento mucho

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Así se pronunció Lucas Delfino, cuñado de Pablo Lyle, el viernes pasado ante la juez que más tarde sentenció al actor a 5 años de cárcel y 8 años de libertad probatoria.

Era la primera vez que Lucas hablaba abiertamente en público del incidente que trastocó la vida de su familia, quizás porque a pesar de ser él quien manejaba el vehículo del que Pablo descendió, fue este último el que golpeó al hoy occiso Juan Ricardo Hernández.

¿Cómo conoció Lucas Delfino a Pablo Lyle? De hecho, Delfino fue uno de los que reaccionó más emocionalmente al escuchar la sentencia de la juez, a la que antes, junto con otros miembros de la familia, envió una carta en la que realizó una encendida defensa de su cuñado, a quien califica como un increíble ser humano.







Ventaneando, tuvo acceso al texto donde Delfino, de origen argentino, relata que es arquitecto, ciudadano americano desde 2019 y casado desde 2007 con Silvia Lyle, con quien tiene dos hijos.





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Conoció a Pablo en 2006, cuando su madre Silvia López había sido diagnosticada con cáncer y dice que desarrolló una conexión inmediata con él por su ingenio y carisma y, por la forma en que el actor, de entonces apenas 19 años de edad, animaba a su familia en un momento tan oscuro.

¿Cómo fue la reacción de Pablo Lyle a la muerte de Juan Ricardo Hernández? Pero, Delfino cuenta también a la juez, por vez primera y a detalle, la reacción de Pablo al saber qué Juan Ricardo Hernández había muerto, un relato hasta ahora poco escuchado, pues en el juicio se reservó de no testificar frente al jurado.

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Fue durante el viaje familiar de Pablo a Miami para dar la bienvenida al nacimiento de mi segundo hijo que ocurrió el accidente, que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando la policía llegó a mi casa, llamé a Pablo que estaba en el aeropuerto y le conté lo ocurrido, lo qué pasó a continuación no me sorprendió para nada, sin un solo instante de duda, inmediatamente me dijo que se quedaría, puso a su familia en el avión a México y luego buscó a los agentes de la ley…

Pablo, regresó de México después de la trágica muerte del señor Hernández, esto es algo que hizo entendiendo completamente las posibles consecuencias de tal decisión, nuevamente un testimonio de su carácter. No sabía cuál sería el resultado final para él y su familia, estaba aterrorizado, pero aún así, regresó. Me dijo que la única forma de enseñar es con el ejemplo, siempre pensando en sus hijos, esto nos solo demuestra su valentía sino también su integridad

Durante el tiempo que Pablo estuvo en arresto domiciliario, yo fui testigo de su humildad y el crecimiento espiritual que le permitió entregarse a una situación tan difícil, en la que tuvo que depender de otra persona para brindarle techo, alimento y cubrir sus necesidades y las de su familia

Lucas Delfino, por cierto, podría enfrentar una demanda de orden civil por parte de los deudos de Juan Ricardo Hernández, en reclamo de una compensación económica tras su lamentable deceso.