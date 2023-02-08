Jueza en caso de Pablo Lyle recibió varias cartas apoyando al actor.

El pasado viernes, antes de que Pablo Lyle fuera sentenciado, algunos de sus familiares elevaron a la juez del caso, Marisa Tinkler una plegaria para que su veredicto fuera benévolo, exponiendo las virtudes de Pablo.

Te puede interesar: Abogado nos dijo qué podría pasar con la apelación de Pablo Lyle.

Una de las exposiciones más sentidas, fue la de su esposa Ana Araujo.

Quisiera decir que estoy muy orgullosa de ti Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente, de unos cuantos segundos que no te definen como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto, he sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de tu bondad tan grande, siempre lo he dicho eres un corazón con papás, con piernas

Hasta entonces, no se sabía qué además de estos discursos la jueza había recibido una veintena de cartas en defensa de Pablo, entre estas la de la propia Ana Araujo y la de sus hijos Arantza y Mauro.

Ventaneando, tuvo acceso a dichos textos que revelan la afectación que la familia de Pablo ha sufrido durante los últimos cuatro años.

También te puede interesar: La defensa de Pablo Lyle apelará la sentencia, pues la tachan de errónea.

¿Qué dicen los hijos de Pablo Lyle? Lo escrito por los niños, le rompe el corazón a cualquiera, por más que se tenga conciencia de que Pablo debe de hacerse responsable de lo sucedido por no haber dominado sus impulsos. Su hijo menor Mauro, hoy de ocho años, escribe:

Mi nombre es Mauro, tengo 8 años y soy hijo de Pablo Lyle, yo estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán, lo extraño mucho, yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien, yo estaba chiquito, mi papá es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda, lo admiro mucho, mi papi ha sido muy valiente

En tanto que Arantza, dice:

Hola, soy Arantza, la hija de Pablo Lyle, voy en sexto de primaria y tengo 12 años, mi papá es buena persona, lo quiero mucho y también es amable, para mí no se merece estar allá, me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa, lo conozco desde que tengo 4 años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente, me gustaría ser tan valiente como él

¿Cuál es la petición de Ana Araujo? Ana Araujo, por su parte refrenda en su carta lo que expuso a la juez durante el juicio, que los niños son el punto clave en esta historia, aunque han pasado desapercibidos.



Que, tras lo ocurrido, sufrieron miedo, insomnio, enojo, incomprensión, rabia, mucha tristeza e inseguridad; lo mismo que ella y Pablo.



Pero Ana, se dice orgullosa de su esposo porque ha logrado convertir la situación más difícil de su vida, en un gran aprendizaje y en evolución para su descendencia y lo ha transmitido a sus hijos.

Te puede interesar: Talina Fernández se deslinda del manejo de herencia de Mariana Levy.

De hecho, revela que un día Arantza le dijo:

Mami, qué mi papi esté en prisión siento que no es tan feo como me lo imagine

Ana, culmina su texto diciendo a la juez, que daría todo por tener a Pablo de regreso en Mazatlán.