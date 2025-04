¿Pablo Montero y Elda María llegaron a un acuerdo económico tras denuncias de agresión?

Los casos de violencia de parte del hombre a la mujer son un serio problema que se vive en todos los sectores de nuestra sociedad mexicana. Todos los días leemos o escuchamos en las noticias que alguna mujer fue víctima de violencia de algún tipo. Y en cierto sentido eso estaba normalizado de muchas formas. Ahora, la situación cambia poco a poco, pero siguen existiendo casos como el planteado aquí con Pablo Montero.

Aunque no hay información que confirme que efectivamente, el cantante de 50 años ejerció violencia ante la influencer, sería normal dudar de la palabra de Montero. Y es que la información que circula en estos momentos indica que se llegó a un acuerdo económico para que la violentada guardara silencio.

¿Pablo Montero violentó a la influencer Elda María?

El primer problema que encontramos en esta historia es que Pablo ha sido constantemente acusado de tener serios problemas con el alcohol y al mismo tiempo de ejercer la violencia. Acaba de salir de un problema directo con un compañero actor en la obra donde ambos trabajaban. Y que se le acuse de violento no sería novedad, al ser un hombre como de antaño, palabras usadas por una amiga suya al defenderlo por el problema mencionado en la puesta en escena.

En segundo lugar tenemos que Elda María fue bastante detallista en cómo ocurrieron los hechos. Aunque no se negó que ella tenía un interés de conocer a Montero, el artista quiso obligarla a tener un trío sexual. Ella se negó y fue ahí donde recibió la agresión por parte de uno de los charros favoritos de México.

Tras la denuncia pública ejercida por la creadora de contenido, Pablo Montero no salió a aclarar nada hasta hace unas horas, donde dijo que no diría nada sobre la situación. Sin embargo, diversos reportes indican que ella ya no dijo más porque recientemente se llegó a un acuerdo legal para que Elda no dijera nada más y así recibiera un dinero como compensación.

