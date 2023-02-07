Pablo Montero enfrenta denuncia por presunto abuso en Chiapas.

Tal y como lo precisó ayer este programa, Pablo Montero sí fue denunciado en Chiapas por el delito de violación, pero no existe una orden de aprehensión en su contra y mucho menos lo busca la Interpol.

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Así lo precisó, ayer la Fiscalía Estatal que emitió un boletín en el que se lee que es falso que exista una orden de aprehensión o se haya solicitado la colaboración de la Interpol para la localización o presentación de Pablo Montero, como se ha difundido erróneamente en algunos medios de comunicación.

En el mismo boletín, se anuncia que a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, se recibió la denuncia en contra de Óscar Antonio ‘N’, por el delito de violación en agravio de Ximena ‘N’, de hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, el pasado viernes 7 de enero.

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Después de presentarse la denuncia ante el Fiscal del Ministerio Público de delitos sexuales de Tapachula, se continúa con el proceso a fin de integrar la carpeta de investigación.

¿Dónde ocurrieron los hechos? Indagando sobre lo ocurrido, este programa logró saber que, de acuerdo con dicha carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el día que Pablo actuó en la Feria de Esquipulas en Huehuetán, Chiapas.



Presuntamente, luego del show, llegó a un centro nocturno llamado Love en Tapachula, donde partió acompañado de dos chicas, rumbo al hotel y restaurante ‘Exóticos’, ubicado en el Municipio de Cacahoatán en cuyas habitaciones habría ocurrido la presunta violación.

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