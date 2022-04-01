Ricardo Montaner revela detalles del nacimiento de su próximo nieto.

Ricardo Montaner nos reveló varios detalles sobre el nacimiento de su próximo nieto, hijo de Camilo y Evaluna en un enlace exclusivo con Ventaneando.

Estamos todos con los pelos de punta, esperando la llegada, va a ser mi quinto nieto y estoy muy feliz. Mi esposa, feliz también, ayudando a Eva a preparar todo, la panza que salió de Evaluna en esa foto que acaban de poner, no tiene nada que ver con la de ahorita, es una panza completa. Evaluna es una panza entera, gigante, hermosa y maravillosa. Vengo de comer con ella y no saben la algarabía familiar que tenemos

El cantante reveló que todavía no sabe qué sexo será el bebé, pero nos confirmó que va a nacer en casa, aunque no saben de qué forma todavía.

No sabemos si es nena o nene, va a nacer en casa, va a nacer a través de una partera, como nací yo hace sesenta y pico; va a nacer de forma muy natural, probablemente en agua; lo van a decir creo que en el momento. Hay una emoción muy especial porque como yo les decía, es el bebé de mi hija, yo tengo de mis dos hijos mayores, cuatro nietos, pero cuando la nena queda embarazada es una emoción muy especial, estamos todos con los pelos parados esperando la llegada

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Ricardo Montaner confirmó que se encuentran a solo días del nacimiento de Índigo, pero piensan que puede ser la próxima semana.

Puede ser, yo creo que, en la próxima semana, yo espero que sea cuando hayan llegado Mau y Ricky que están en España y están viajando para acá el fin de semana para estar todos juntos, esperando la llegada de Índigo, yo espero que cualquier día de la semana que viene

Ricardo Montaner reveló el secreto de una familia unida

El cantante confesó que le tiene un gran cariño a su yerno Camilo y reveló el secreto para tener una familia tan unida.

A Camilo yo lo adoro, bueno Camilo y a todas mis nueras, la verdad que la hemos pegado con eso, igual te puede salir una nuera o un yerno que no es tan bueno y sin embargo, gracias a Dios, nosotros queremos a nuestras nueras y yernos como si fueran hijos paridos…

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