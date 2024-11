¿Qué país tiene más ganadoras de Miss Universo?

Miss Universo es el certamen de belleza más importante que ha dado a conocer a las mujeres más hermosas del mundo, no solo físicamente si no también se valoran sus habilidades y aptitudes, más de 80 mujeres compiten por representar dignamente a su país y solo una puede lograr el triunfo, pero te has preguntado ¿qué países cuenta con más ganadoras? Y sí México se encuentra en este ranking ¡Descúbrelo!

Países con más ganadoras de Miss Universo

Como cada año, Miss Universo elige a una ganadora y representante de los países que participan en el certamen, sin embargo, hay una nación que tiene el primer lugar en el ranking de la mayor cantidad de ganadoras a lo largo de la historia y México tiene un muy buen lugar en el conteo.

El primer lugar se lo lleva nuestro vecino del norte, Estados Unidos, con nueve mujeres acreedoras a la corona, siendo Miriam Stevenson la primer ganadora en su lista:



Miriam Stevenson en 1954

Carol Morris en 1956

Linda Bement en 1960

Sylvia Hitchcock en 1967

Shawn Weatherly en 1980

Chelsi Smith en 1995

Brook Lee en 1997

Olivia Culpo en 2012

R’Bonney Gabriel en 2022

El segundo país en tener la mayor cantidad de coronas es Venezuela, ya que han ganado en siete ocasiones.



Maritza Salayero Fernández en 1979

Irene Lailín Sáez Conde en 1981

Bárbara Pérez Hernández en 1986

Alicia Machado en 1996

Dayana Sabrina Mendoza Moncada en 2008

Stefanía Fernández Krupij en 2009

María Gabriela de Jesús Isler en 2013

El tercer lugar se lo lleva Puerto Rico con nada más y nada menos que cinco coronas.



Marisol Malaret Contreras en 1970

Deborah Fátima Carthy Deu en 1985

Dayanara Torres Delgado en 1993

Denise Marie Quiñones en 2001

Zuleyka Jerris Rivera en 2006

Para este año, la candidata que ha estado recibiendo más atención debido a su belleza y personalidad es la peruana Tatiana Calmell, incluso se perfila por muchos para ser la favorita en llevarse la corona. Perú ha logrado obtener a lo largo de la historia de Miss Universo únicamente un triunfo; el de Gladys Rosa Zender Urbina en 1957, siendo la primer latinoamericana en ganarla.

¿Cuántas Miss Universo tiene México?

México se encuentra en el quinto lugar en el ranking con tres coronas en Miss Universo, pero está empatado con Suecia, Sudáfrica e India, países que también tienen a tres triunfadoras.

Estás son las tres mexicanas que se llevaron el triunfo y sin lugar a dudas, se convirtieron en un símbolo de belleza en el país:



Lupita Jones en 1991

Ximena Navarrete en 2010

Andrea Meza en 2020

