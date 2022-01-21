Ella es Paloma Llanes, la guapa esposa de Edén Muñoz. (FOTOS)

Edén Muñoz es uno de los músicos de regional mexicano más exitosos de los últimos años, pues además de que hasta hace poco era vocalista de Calibre 50, es un reconocido cantautor.

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El cantante ha mencionado en varias ocasiones que una de las inspiraciones más grandes es su familia, misma que ha creado con su esposa Paloma Llanes, una joven originaria de Sinaloa.

¿Quién es Paloma Llanes?

La encantadora esposa de Edén Muñoz también estuvo dentro del espectáculo, pero ahora se mantiene alejada de las cámaras, pues dedica su tiempo a cuidar a sus pequeños Emilio y Matías

Paloma del Rocío Llanes Germán mide 1.70 metros de estatura, tiene 28 años de edad y tenía una carrera como modelo antes de casarse con Edén Muñoz, además es Licenciada en Administración de Empresas Turísticas.

Desde muy pequeña, para ser exactos a los 14 años, incursionó en el modelaje en la Academia de Modelaje Profesional Casa Di Sogno de Cecy Rivera, donde aprendió dirección de pasarela y etiqueta.

Para el 2011 concursó para ser Miss Sinaloa, corona a la que fue acreedora, compitiendo después por llevar a su estado el título de la mujer más bella de todo México.

En 2015 participó en Miss Mesoamérica en donde representó a México y fue la ganadora gracias a su determinación, disciplina y belleza.

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En 2018 se casó con Edén Muñoz y empezaron a formar una familia; en varios momentos él ha declarado que su esposa es la inspiración de varias de sus canciones y aprovecha cualquier momento para mencionar lo profundamente enamorado que está de ella.

