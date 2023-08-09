¿Qué son los pantalones para tienda y por qué todos hablan de ellos?

Recientemente, la plataforma social TikTok ha sido testigo de una tendencia en ascenso que ha capturado la atención de millones de usuarios en todo el mundo: los “pantalones para tienda".

Este enigmático término, aparentemente trivial a primera vista, ha suscitado la curiosidad y el interés de los espectadores, generando una ola de videos virales y conversaciones en línea. Pero, ¿qué significa realmente esta expresión y cuál es su origen?

Programa 07 marzo 2023 Parte 1 | Ponte Bonita: Maquillaje con hojuelas.

¿Qué son los pantalones para tienda según el trend de TikTok?

Los pantalones para tienda son una tendencia que se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok. Estos pantalones se refieren a los pantalones de pierna ancha, también conocidos como wide leg jeans. La tendencia consiste en lucir outfits con este tipo de pantalón, que se caracteriza por su corte amplio y holgado.

¿De dónde surge el meme de los pantalones para tienda?

Los vídeos y audios relacionados con los pantalones para tienda se han vuelto muy populares en TikTok, generando un gran interés entre los usuarios. Pero, ¿sabes de cuál es el origen del meme?

El meme en cuestión tiene sus raíces en un episodio de la popular serie de dibujos animados Looney Tunes. En este capítulo en particular, se presenta una escena donde el Pato Lucas y su compañero Bugs Bunny recorren un centro comercial. En esta escena, el personaje del Pato Lucas luce unos pantalones notoriamente amplios, afirmando que se trata de "pantalones para tienda".

La propagación de este meme cobró impulso alrededor de mediados de julio de 2023, cuando la mencionada escena de los Looney Tunes se volvió viral en la plataforma TikTok.

Pantalones de pierna ancha, la tendencia de moda que revivió

Cabe destacar que los pantalones de pierna ancha tuvieron su apogeo en la moda durante la década de 1970. En ese período, la moda hippie y disco influyó en la preferencia por pantalones con piernas amplias y campana, como parte de un estilo relajado y audaz que caracterizaba la época.

Sin embargo, la moda es cíclica y cambia con el tiempo, por lo que los también conocidos como wide jeans han seguido reapareciendo en diferentes momentos, adaptándose a los estilos y tendencias, como el caso de este año 2023 con los “pantalones para tienda.”