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FOTOS | Padre de Jenni Rivera, Don Pedro, vende café en un tianguis

El patriarca de los Rivera sorprendió a propios y extraños ante su nuevo emprendimiento. Te contamos en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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