Paquita la del Barrio será honrada en los Premios Billboard latinos.

El próximo 23 de septiembre del presente año, la trayectoria de Paquita la del Barrio será honrada en los Premios Billboard de la música latina.

La cantante de música ranchera se enlazó al foro de nuestro programa Ventaneando para expresar su felicidad por dicho homenaje.

Aunque estaba afónica, la intérprete de Cheque en blanco se dijo dichosa por llegar a los 74 años con muchos éxitos en su carrera musical.

“Estoy muy afónica, pero recibo mi reconocimiento el 23 de septiembre. Me siento bien, agradecida con mi gente y con dios que todavía me deja vivir. Amanecí afónica, pero me siento bien. Muchos besos y muchos abrazos”, expresó la artista, quien aunque se dijo enferma, habló a Ventaneando con una gran sonrisa.

Nuestros queridos conductores Pati Chapoy, Daniel Bisgno, Pedro Sola, Linet Puente y Rosario Murrieta agradecieron a Paquita la del Barrio por comunicarse a este programa.

“Sería bueno que te cuides Paquita, ya no te hacemos hablar mucho, simplemente te queríamos felicitar por el reconocimiento que te va a hacer Billboard. Te mandamos un beso”, expresó Pati Chapoy.

Paquita la del Barrio continúa cosechando éxitos a sus 74 años

Paquita la del Barrio no para de crear música a pesar de las adversidades, ya que en Instagram comparte todos los detalles de sus próximos shows musicales.

Entre sus futuros proyectos profesionales se encuentra su presentación en el Teatro Dolby, junto al cantante de banda Luis Ángel El Flaco.

Los cantantes, se presentarán juntos por primera vez el viernes 26 de noviembre, después de la lenta reactivación de los espectáculos en México.

La intérprete de Rata de dos patas también ha demostrado su emoción por presentarse en la próxima entrega de Premios Billboard.

“Honrada de recibir el Premio Billboard a mi trayectoria artística… también etaré cantando en el show en vivo”, escribió la veracruzana para sus 43 mil seguidores en Instagram.

