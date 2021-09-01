Sergio Mayer asegura que Héctor “N” está en prisión por “sus actos”.

Sergio Mayer podría pasar en prisión entre 2 y 5 años.

Recientemente, Héctor Parra emitió un mensaje en el que culpaba a Sergio Mayer por estar en prisión preventiva durante la investigación del supuesto abuso sexual contra su hija Alexa Parra. Sin embargo, el exGaribaldi asegura que está en la cárcel simplemente como consecuencia de sus actos.

Me parece irresponsable, obvio va a decir eso, si él está allá adentro es como consecuencia de sus actos, de los hechos. Yo no lo conozco, yo no tengo nada que ver, yo no he hecho absolutamente nada para que él esté allá adentro, se encontraron elementos para que él esté allá adentro... Héctor Parra que sea hombrecito, que afronte las consecuencias de dónde está y por qué está ahí y eso se va a comprobar con los hechos, con los elementos

El exdiputado insistió en que el histrión debería estar agradecido de que que escuche a sus hijas. Además, también pide que deje de culparlo de que esté en prisión preventiva, pues él no tiene nada que ver en el asunto, como tampoco tendrá que ver si deciden declararlo inocente y lo dejan en libertad.

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Sergio Mayer ya fue denunciado

Sergio Mayer ya fue denunciado por su presunta intromisión en el caso y tráfico de influencias en concreto, pero considera que el exabogado de Ginny Hoffman y el defensor de Héctor Parra están coludidos en favor de éste último.

Según el también cantante, las denuncias son consecuencia de la ineptitud de los asesores legales que no pudieron impedir que el histrión pisara la cárcel, e incluso dijo que uno de ellos le pidió a la actriz que comprara testigos y ella no accedió.

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