Alejandro Fernández dedica el concierto ‘Serenata por México’ a su papá.

Alejandro Fernández ofreció un concierto privado en un exclusivo hotel.

Mientras él y su familia atraviesan uno de los momentos más críticos debido a la salud de su padre Don Vicente Fernández, Alejandro Fernández ofreció un show privado denominado Serenata por México, que fue auspiciado por una famosa marca tequilera, en uno de los hoteles más exclusivos de la Ciudad de México.

Desde el fastuoso escenario instalado al aire libre, en el patio central del hotel, Alejandro saludó a la concurrencia que disfrutó de la velada desde los balcones de sus habitaciones, en otro hecho inédito al que la pandemia ha obligado al entretenimiento.

Estoy muy emocionado de volver a estar con todos ustedes. Hace mucho tiempo que no cantábamos y estoy contento de regresar a los escenarios en este formato que no podía ser mejor. Parece que de verdad les estamos dando una serenata a todos ustedes

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Alejandro Fernández dedica emotivo mensaje a su papá hospitalizado

Y frente a sus espectadores ahí presentes, y los que se conectaron vía streaming, pues la transmisión online fue gratuita, Alejandro dedicó el concierto a su padre.

Como sabrán, tenemos sentimientos encontrados, saben de la situación que estamos pasando toda la familia. Les agradezco sus oraciones y todo el corazón que le han brindado a mi padre. Así es que, no hay más palabras que decirles, que este concierto se lo quiero dedicar a mi padre y que Dios nos ayude para pronto verlo recuperado

Entregado y emotivo, Alejandro también dedicó uno de sus éxitos a la gente que lamentablemente ha perdido la batalla contra Covid-19.

No me gusta ser dramático, pero esta canción se la quiero dedicar a todas las personas que hayan perdido en esta pandemia a un ser querido

Previo al show, la prensa estuvo limitada a una alfombra roja, donde desfilaron pocas celebridades del espectáculo. Además de que la prensa e invitados fueron sometidos a pruebas rápidas de Covid-19.

Tras una hora y media de concierto, al exterior del hotel, un fuerte dispositivo de seguridad blindó el inmueble, para evitar que cualquier persona se acercara; no obstante, pudimos hablar con uno de los músicos de Alejandro, quien confirmó que, a pesar del temporal, el cantante no cancelará ningún compromiso de trabajo.

Él está bien, pero está muy pendiente de su papá. Su papá lo enseñó a trabajar y que el público es lo primero. Se dedica en cuerpo y alma al trabajo. Inicia la gira en Estados Unidos la semana que entra

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