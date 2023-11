Paquita la del Barrio suplió a Ana Bárbara durante un show en Tlaxcala

Paquita la del Barrio y Ana Bárbara nuevamente mostraron la gran amistad y solidaridad que las une, pues la primera aceptó suplir a la segunda este lunes en el Teatro del Pueblo de la Feria de Tlaxcala. Pero ¿por qué la potosina no llegó a cumplir con el show que ya tenía programado? Francisco Torres, asistente personal de Paquita, y la propia cantante, nos pusieron al tanto de lo sucedido.

¿Qué pasó con Ana Bárbara?

En charla exclusiva con Ventaneando, Francisco Torres reveló que “me habló Ana Bárbara y me dijo: ‘Amigo, estoy muy triste y muy sacada de onda porque tuve un problemita con el permiso de migración’. Creo que ella tenía una cita y no le llegó, entonces me dijo ‘¿cómo ves amigo, lo hacemos ahora al revés?’. Amiga estamos para eso y nos montamos nosotros sobre sus implementos que ellos tenían”.

¿Cómo se encuentra Paquita la del Barrio de salud? Al preguntarle a la intérprete de “Rata de dos patas”, “Tres veces te engañé”, “Cheque en blanco”, “Azul celeste”, “Hombres malvados”, entre otros”, sobre su estado de salud, la cantante reveló que “más o menos” y de trabajo “también”.

Sobre el favor que le hizo a Ana Bárbara, Paquita la del Barrio dijo entre risas que “la ayudé” y aseguró querer mucho a la cantante potosina. Sin embargo, esto no fue impedimento para que chicos y grandes cantaran los éxitos de la cantante.

¿Paquita la del Barrio le cantó sus mañanitas a una fan?

Hace unos días una joven adolescente subió al escenario de una presentación en la Feria de Tlahuelilpan, Hidalgo, pues prefirió un boleto para verla que su propia fiesta de XV Años. “Le canté sus mañanitas, era un deseo que tenía ella. Me siento a gusto con eso”, recalcó la cantante.

Entre las sorpresas que Paquita prepara, se encuentra una colaboración con Yuri, mientras que está en pláticas de concretarse como invitada sorpresa de Karol G durante sus conciertos en México.